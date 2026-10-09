В Ставропольском районе несовершеннолетняя отдала мошеннику валюту и ювелирные изделия на 2 млн рублей

Суд Ставропольского района Самарской области заключил под стражу гражданина, которого подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил Самарский областной суд.

По данным следствия, с 14 сентября по 1 октября 2026 г. неизвестный позвонил несовершеннолетней жительнице Ставропольского района и под видом предотвращения финансирования терроризма убедил ее передать подозреваемому деньги и ценности, принадлежавшие ее отцу.

В итоге фигурант получил 18 000 долларов США, 80 тыс. руб. и ювелирные изделия — общий ущерб оценили в 2 242 058,4 рубля, что соответствует особо крупному размеру.

Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2026 года.