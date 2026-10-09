В Ставропольском районе несовершеннолетняя отдала мошеннику валюту и ювелирные изделия на 2 млн рублей

Суд Ставропольского района Самарской области заключил под стражу гражданина, которого подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил Самарский областной суд.
По данным следствия, с 14 сентября по 1 октября 2026 г. неизвестный позвонил несовершеннолетней жительнице Ставропольского района и под видом предотвращения финансирования терроризма убедил ее передать подозреваемому деньги и ценности, принадлежавшие ее отцу.
В итоге фигурант получил 18 000 долларов США, 80 тыс. руб. и ювелирные изделия — общий ущерб оценили в 2 242 058,4 рубля, что соответствует особо крупному размеру.
Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2026 года.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц