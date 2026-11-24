Активные пользователи Пушкинской картой получат возможность удвоить сумму, доступную для покупки билетов в театры, на концерты, выставки и экскурсии в 2027 году. Воспользоваться промокодом "ВТБ Афиша" можно будет через одноименный банковский сервис афиши — сверх ежегодной суммы, которая полагается по самой программе.
Банк установил ряд условий для получения промокода: он коснётся клиентов, которые откроют или начнут активно использовать его дебетовую карту, а также потратят часть средств по Пушкинской карте до конца 2026 года. Промокод станет доступен участникам в январе 2027 года и будет действовать в течение трёх месяцев.
Государственная программа "Пушкинская карта" для граждан РФ от 14 до 22 лет включительно действует с 2021 года. Её цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и привлечь её к искусству: театру, музеям, концертам и кино.
В 2026 году пользователи программы выпустили более 8 млн Пушкинских карт и потратили по ним более 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей стране, говорится в сообщении банка.
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