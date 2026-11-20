В условиях снижения Банком России ключевой ставки жители Самарской области продолжают искать инструменты для сохранения стабильной доходности. По итогам девяти месяцев 2026 года самым популярным решением этого вопроса стали биржевые фонды. Количество инвесторов в этот актив выросло на 63% — до 19,2 тыс. человек. При этом объём вложенных средств на брокерские счета увеличился более чем в два раза — почти до 24 млрд рублей.

Подавляющее большинство вложений пришлось на фонды денежного рынка, а также фонды облигаций. Первые дают доход, близкий к ключевой ставке, и позволяют вывести деньги в любой момент без потери накопленного дохода, а вторые помогают зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперёд — при снижении ключевой ставки облигации с фиксированным купоном могут дорожать. Кроме того, фонды привлекают низким порогом входа: вложить можно небольшую сумму и сразу получить диверсифицированный портфель без самостоятельного выбора бумаг.

Среди других популярных инструментов в 2026 году аналитики выделяют и облигации. За девять месяцев число клиентов в этом секторе выросло на 31% — до 8,8 тыс. человек, а их вложения увеличились на 15% — до 15,3 млрд рублей.

Больше становится и инвесторов в акции, но средний клиент вкладывает осторожнее: при всё ещё высоких ставках долговые инструменты дают сопоставимую доходность с меньшим риском. За девять месяцев число клиентов в акциях выросло на 25% — до 25,3 тыс. человек, а суммарный объём вложений составил 27,4 млрд рублей.

Интерес к драгметаллам подогревает рекордный рост мировых цен на золото: клиенты рассматривают этот актив как защитный, а также как способ диверсифицировать портфель. Растёт и срочный рынок: повышается инвестиционная грамотность клиентов, а условия у Сбера, становятся всё более привлекательными для торговли фьючерсами.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Рост интереса к инструментам накопления — это, прежде всего, показатель финансовой грамотности. Люди перестали держать все средства в одном месте: портфель диверсифицируется, в нём появляются и фонды, и облигации, и акции, и фьючерсы. Сегодня думать о своём финансовом благополучии не на месяц вперёд, а на годы — это принципиально другой уровень отношения к деньгам, чем пять-семь лет назад. Такая тенденция радует, и её можно смело назвать большим достижением для всего рынка".

О том, как жители Поволжья инвестировали в 2026 году, рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер во время телевизионного марафона ГТРК, посвящённого 185-летию Сбера.

Поволжский банк Сбербанка работает в семи регионах РФ: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Пензенской и Ульяновской областях.