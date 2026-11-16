ОТП Банк вошел в ТОП-3 рейтинга кредитных карт для пенсионеров по версии Банки.ру

ОТП Банк занял третье место в рейтинге кредитных карт для пенсионеров, подготовленном экспертами финансового маркетплейса Банки.ру. По итогам исследования продукт банка набрал 5 баллов. В подборку вошли кредитные карты, доступные для оформления в том числе неработающим пенсионерам.
При составлении рейтинга эксперты оценивали условия оформления карт для пенсионеров, стоимость обслуживания, продолжительность льготного периода, возможности снятия наличных без комиссии, размер кредитного лимита, наличие доставки и возможность онлайн-оформления на Банки.ру.
Кредитная карта ОТП Банка получила высокую оценку в том числе благодаря бесплатным выпуску и обслуживанию, моментальному оформлению и возможности доставки.
Вхождение в тройку лидеров рейтинга подтверждает конкурентоспособность кредитных предложений ОТП Банка и доступность финансовых продуктов для широкой аудитории клиентов.
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