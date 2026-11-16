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ОТП Банк вошел в ТОП-3 рейтинга кредитных карт для пенсионеров по версии Банки.ру Банки назвали человеческое отношение к клиентам главным козырем Тольяттихимбанк принял участие в форуме Smart Agro 2026 ОТП банк внедрил новое технологическое решение Андрей Мельник (ОТП Банк): "Ограничение внесения наличных и зачисления переводов усложнит жизнь дропперам"

Банки Финансы

ОТП Банк вошел в ТОП-3 рейтинга кредитных карт для пенсионеров по версии Банки.ру

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк занял третье место в рейтинге кредитных карт для пенсионеров, подготовленном экспертами финансового маркетплейса Банки.ру. По итогам исследования продукт банка набрал 5 баллов. В подборку вошли кредитные карты, доступные для оформления в том числе неработающим пенсионерам.

При составлении рейтинга эксперты оценивали условия оформления карт для пенсионеров, стоимость обслуживания, продолжительность льготного периода, возможности снятия наличных без комиссии, размер кредитного лимита, наличие доставки и возможность онлайн-оформления на Банки.ру.

Кредитная карта ОТП Банка получила высокую оценку в том числе благодаря бесплатным выпуску и обслуживанию, моментальному оформлению и возможности доставки.

Вхождение в тройку лидеров рейтинга подтверждает конкурентоспособность кредитных предложений ОТП Банка и доступность финансовых продуктов для широкой аудитории клиентов.

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