ОТП Банк вошел в ТОП-3 рейтинга кредитных карт для пенсионеров по версии Банки.ру

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ОТП Банк занял третье место в рейтинге кредитных карт для пенсионеров, подготовленном экспертами финансового маркетплейса Банки.ру. По итогам исследования продукт банка набрал 5 баллов. В подборку вошли кредитные карты, доступные для оформления в том числе неработающим пенсионерам.