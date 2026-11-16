В Самаре пройдет Кубок губернатора по компьютерному спорту

Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта Самарской области запускает регистрацию на соревнования для студентов ссузов и вузов. С 7 по 11 декабря будут проходить отборочные туры в режиме онлайн. 13 декабря на территории ТЦ "ГудʼОк" состоится финал кубка.

В тот же день на площадке пройдут гонки дронов, косплей-секция, гик-ярмарка, лазертаг, игровые зоны, ретро-зона.

В отборочных турах командных дисциплин будут видеоигры:

• Counter-Strike 2,

• Dota 2,

• Standoff 2,

• Mobile Legends: Bang Bang.

Будут и одиночные соревнования, где каждый может показать свои навыки:

• Tekken 8,

• FC27 (FIFA),

• Just Dance.

Минимальный возраст участника - 14 лет. В одной команде могут участвовать студенты из разных образовательных заведений. Каждый желающий может проверить свои навыки в киберспортивном направлении бесплатно. Заявка открыта по 5 декабря.