В Самаре пройдет Кубок губернатора по компьютерному спорту

Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта Самарской области запускает регистрацию на соревнования для студентов ссузов и вузов. С 7 по 11 декабря будут проходить отборочные туры в режиме онлайн. 13 декабря на территории ТЦ "ГудʼОк" состоится финал кубка.
В тот же день на площадке пройдут гонки дронов, косплей-секция, гик-ярмарка, лазертаг, игровые зоны, ретро-зона.
В отборочных турах командных дисциплин будут видеоигры:
• Counter-Strike 2,
• Dota 2,
• Standoff 2,
• Mobile Legends: Bang Bang.
Будут и одиночные соревнования, где каждый может показать свои навыки:
• Tekken 8,
• FC27 (FIFA),
• Just Dance.
Минимальный возраст участника - 14 лет. В одной команде могут участвовать студенты из разных образовательных заведений. Каждый желающий может проверить свои навыки в киберспортивном направлении бесплатно. Заявка открыта по 5 декабря.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.