Самарские школьники сразились в эстафете ГТО от Куйбышевского НПЗ

"Мы — команда, мы — едины!" — под этим девизом нефтяники и спортсмены Куйбышевского НПЗ устроили для школьников настоящую эстафету ГТО.
За победу сражались пять команд старшеклассников — шумно, азартно и на все сто. Ребята прыгали в длину, качали пресс, отжимались и приседали: кто быстрее, кто сильнее, кто выносливее. А судили соревнования нефтепереработчики — сами увлеченные спортсмены. В роли судей они оценивали технику выполнения упражнений и скорость, с которой команда стремилась к финишу.
Самыми заряженными оказались ребята из команды "Орео" — им досталось золото. Вторыми финишировали "Орлята", бронзу забрали "Зайки".
"Было очень весело, интересно и немного волнительно, — улыбается инженер-технолог сектора оперативной деятельности Валентина Сулейманова, одна из организаторов. — Каждый сделал свой вклад в общую победу. Соперничества было меньше, чем дружбы и взаимовыручки. Такие мероприятия отлично напоминают: команда и сплочённость — это половина успеха любого дела".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.