Самарские школьники сразились в эстафете ГТО от Куйбышевского НПЗ

"Мы — команда, мы — едины!" — под этим девизом нефтяники и спортсмены Куйбышевского НПЗ устроили для школьников настоящую эстафету ГТО.

За победу сражались пять команд старшеклассников — шумно, азартно и на все сто. Ребята прыгали в длину, качали пресс, отжимались и приседали: кто быстрее, кто сильнее, кто выносливее. А судили соревнования нефтепереработчики — сами увлеченные спортсмены. В роли судей они оценивали технику выполнения упражнений и скорость, с которой команда стремилась к финишу.

Самыми заряженными оказались ребята из команды "Орео" — им досталось золото. Вторыми финишировали "Орлята", бронзу забрали "Зайки".

"Было очень весело, интересно и немного волнительно, — улыбается инженер-технолог сектора оперативной деятельности Валентина Сулейманова, одна из организаторов. — Каждый сделал свой вклад в общую победу. Соперничества было меньше, чем дружбы и взаимовыручки. Такие мероприятия отлично напоминают: команда и сплочённость — это половина успеха любого дела".