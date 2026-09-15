Сотрудники "Тольяттиазота" — победители межотраслевой профсоюзной спартакиады

Сотрудники "Тольяттиазота" в составе сборной химиков заняли первое место в общекомандном зачете XXIII межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Соревнования, объединившие коллективы крупнейших предприятий и организаций региона, проходили с мая по сентябрь 2026 года.
Финальный этап спартакиады, включавший стритбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, дартс и волейбол, состоялся в Новокуйбышевске. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 14 отраслевых профсоюзов, а почетным гостем стала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
В рамках спартакиады "Тольяттиазот" представляла группа из более чем 20 сотрудников компании. В командных дисциплинах лучшие результаты показали главный специалист отдела комплексного проектирования Андрей Иванов и оператор ДПУ производства карбамида Ринат Гайнуллов (мини-футбол), а также инструктор аварийно-спасательного формирования Владислав Ушаков и токарь цеха № 25 Станислав Каминский (стритбол).
В индивидуальных зачетах отличились оператор ДПУ цеха № 01А Антон Немов (шахматы), инженер отдела комплексного проектирования Артур Шпотя (настольный теннис) и слесарь-ремонтник цеха № 87 Анатолий Михайлов (дартс). Все они принесли сборной химиков золото.
Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":
"Сборная химиков Самарской области в очередной раз доказала свое спортивное превосходство, и мы гордимся тем, что основу команды химиков сформировали именно сотрудники "Тольяттиазота". Этот триумф — закономерный результат системной работы. В компании особое внимание уделяют развитию корпоративного спорта, а синергия на рабочих местах переносится и на спортивные арены: командный дух, выдержка и нацеленность на результат помогли взять золото во всех ключевых этапах соревнований".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.