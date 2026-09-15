Сотрудники "Тольяттиазота" — победители межотраслевой профсоюзной спартакиады

Сотрудники "Тольяттиазота" в составе сборной химиков заняли первое место в общекомандном зачете XXIII межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Соревнования, объединившие коллективы крупнейших предприятий и организаций региона, проходили с мая по сентябрь 2026 года.

Финальный этап спартакиады, включавший стритбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, дартс и волейбол, состоялся в Новокуйбышевске. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 14 отраслевых профсоюзов, а почетным гостем стала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В рамках спартакиады "Тольяттиазот" представляла группа из более чем 20 сотрудников компании. В командных дисциплинах лучшие результаты показали главный специалист отдела комплексного проектирования Андрей Иванов и оператор ДПУ производства карбамида Ринат Гайнуллов (мини-футбол), а также инструктор аварийно-спасательного формирования Владислав Ушаков и токарь цеха № 25 Станислав Каминский (стритбол).

В индивидуальных зачетах отличились оператор ДПУ цеха № 01А Антон Немов (шахматы), инженер отдела комплексного проектирования Артур Шпотя (настольный теннис) и слесарь-ремонтник цеха № 87 Анатолий Михайлов (дартс). Все они принесли сборной химиков золото.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":

"Сборная химиков Самарской области в очередной раз доказала свое спортивное превосходство, и мы гордимся тем, что основу команды химиков сформировали именно сотрудники "Тольяттиазота". Этот триумф — закономерный результат системной работы. В компании особое внимание уделяют развитию корпоративного спорта, а синергия на рабочих местах переносится и на спортивные арены: командный дух, выдержка и нацеленность на результат помогли взять золото во всех ключевых этапах соревнований".