Семейные команды Самарской области приняли участие в фестивале комплекса ГТО

В Новокуйбышевске на стадионе "Нефтяник" состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд Самарской области. Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы "Спорт России" с целью наиболее массового вовлечения населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом.
На церемонии открытия участников приветствовали советник первого заместителя губернатора — председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр спорта Лидия Рогожинская, замглавы Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова и депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев.
"Правительство Самарской области, губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание тем национальным целям, которые ставит Президент страны Владимир Путин. Одна из них — здоровье нации. Именно комплекс ГТО направлен на привлечение всех групп населения к здоровому образу жизни, пропаганду систематических занятий физкультурой и спортом. Этот фестиваль — прекрасный пример передачи спортивных традиций от поколения к поколению, ведь на старт выходят одновременно дети, родители, бабушки и дедушки", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Фестиваль был посвящен 95-летию исторического всесоюзного комплекса "Готов к труду и обороне", которое наша страна отметила в марте этого года.
"У комплекса ГТО два рождения: первое — в тридцатые годы, а второе — когда Владимир Владимирович Путин находился в центре "Самбо-75", который создал и возглавлял наш земляк, многократный чемпион мира по самбо Давид Рудман. Именно там и было принято решение о возрождении комплекса "Готов к труду и обороне", — отметил Александр Фетисов. — Вы — замечательные семьи. Есть много семей, где папа — физкультурник или дети — спортсмены. Но создать в семье такой климат, когда все вместе, дружно занимаются спортом, — это дорогого стоит. Поэтому вы уже все победители, вы уже наша гордость".
Заявки на участие подали 30 семейных команд из разных городов и районов области. Они состязались в спортивной и конкурсной программах: соревнованиях по многоборью ГТО, эстафете "Гонка ГТО", конкурсе поделок "Вместе с ГТО".
По итогам фестиваля победителями стали Алена Чекурова и Игнат Кривенцов из Самары среди детей, Гульназ Ибрагимова (Тольятти) и Сергей Глушков (Сергиевский район) среди мам и пап, Татьяна Глушкова (Сергиевский район) среди бабушек и дедушек. В эстафете "Гонка ГТО" первой стала семья Келазевых из Волжского района.
В творческом конкурсе и в общем зачете победителем стала семья Глушковых. В награду семья из Сергиевского района Самарской области получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд, где Глушковы смогут представить наш регион.
Комплекс ГТО в современной России реализуется с 2014 года. За период с 2014 по 2025 год жители Самарской области уже стали обладателями 318 417 знаков отличия ГТО.
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
