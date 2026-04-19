В Самаре прошел XI "Космический полумарафон"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
19 апреля на Волжском проспекте любители бега стартовали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км "Космического полумарафона". В этом году ежегодный забег посвящен первой в России "Неделе космоса", которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

Фото: Максим Калинкин

Участников приветствовал врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что благодаря поддержке главы региона Вячеслава Федорищева в регионе создаются все необходимые условия для развития массового спорта.

"Это масштабное спортивное мероприятие мы проводим уже в одиннадцатый раз. Из года в год оно становится точкой притяжения любителей физкультуры, всех тех для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. За это время "Космический полумарафон" полюбился не только жителям Самарской области, но и нашим соседям — сегодня на старте представители 45 регионов нашей страны. Отрадно, что бег приобретает все большую популярность, становится полезным досугом и объединяет семьи, друзей и трудовые коллективы. Желаю каждому из вас сегодня не только установить личные рекорды, но и насладиться видами нашего прекрасного города" — сказал Дмитрий Яковлев.

Всего на старт вышли порядка 5000 участников из 190 городов России.

Впервые в полумарафоне принимает участие более 550 детей. Младшему участнику забега всего один год, самому опытному спортсмену — 86 лет.

Проведение массовых забегов способствует вовлечению населения Самарской области в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Спорт".

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

