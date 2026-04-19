В Самаре прошел XI "Космический полумарафон"

19 апреля на Волжском проспекте любители бега стартовали на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км "Космического полумарафона". В этом году ежегодный забег посвящен первой в России "Неделе космоса", которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.
Участников приветствовал врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что благодаря поддержке главы региона Вячеслава Федорищева в регионе создаются все необходимые условия для развития массового спорта.
"Это масштабное спортивное мероприятие мы проводим уже в одиннадцатый раз. Из года в год оно становится точкой притяжения любителей физкультуры, всех тех для кого спорт является нормой и важной частью повседневной жизни. За это время "Космический полумарафон" полюбился не только жителям Самарской области, но и нашим соседям — сегодня на старте представители 45 регионов нашей страны. Отрадно, что бег приобретает все большую популярность, становится полезным досугом и объединяет семьи, друзей и трудовые коллективы. Желаю каждому из вас сегодня не только установить личные рекорды, но и насладиться видами нашего прекрасного города" — сказал Дмитрий Яковлев.
Всего на старт вышли порядка 5000 участников из 190 городов России.
Впервые в полумарафоне принимает участие более 550 детей. Младшему участнику забега всего один год, самому опытному спортсмену — 86 лет.
Проведение массовых забегов способствует вовлечению населения Самарской области в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы "Спорт".
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.