"Тольяттиазот" — призер Спартакиады трудовых коллективов Тольятти

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в Спартакиаде трудовых коллективов г. Тольятти. По итогам соревнований сборная ТОАЗа заняла третье общекомандное место, а также принесла в копилку наград предприятия одну золотую и три серебряных медали.

Спартакиада проходила на базе спортивного комплекса "Олимп" и объединила представителей семи крупнейших компаний и организаций города. Программа выступлений включала плавание, настольный теннис, футбол, мини-гольф, шахматы, дартс, стрельбу из электронного оружия, прыжки на скакалке, семейную эстафету и преодоление полосы препятствий ГТО.

"Тольяттиазот" был заявлен в каждой спортивной дисциплине. Всего в составе сборной предприятия было 44 участника, включая членов семей сотрудников. Ключевым организатором команды выступил Совет молодежи ТОАЗа. В семейной эстафете честь компании отстаивал представитель трудовой династии, энергетик цеха очистных сооружений Сергей Кульков с супругой Юлией и сыном Семеном.

Золото Спартакиады сотрудники компании получили за стрельбу из электронного оружия, а серебро принесли настольный теннис, мини-футбол и шахматы.

Константин Агафонов, лидер Совета молодежи АО "ТОАЗ":

"В нашей команде сплотились люди совершенно разных профессий и поколений: от сварщиков и медиков до операторов ДПУ и инженеров, супруги и дети наших коллег. И это самое ценное. Это настоящая победа всего коллектива. Спорт, действительно, стирает все границы. Совет молодежи всегда старается быть в центре таких объединяющих процессов. Мы гордимся, что смогли помочь собрать мощный состав команды и обеспечить "Тольяттиазоту" призовое место".