В Клявлинском районе после ДТП госпитализировали трех человек

В четверг, 4 июня, в 15:30 в Клявлинском районе произошло ДТП, в котором пострадали две женщины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 82-летний водитель Ваз 21120 двигался по автодороге "Камышла-Давлеткулово". На 1 км он наехал на стоящую на обочине Lada Kalina под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП госпитализировали водителя Lada Kalina и двух женщин-пассажиров 77 и 21 лет.