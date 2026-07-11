В пятницу, 11 июля, в 10:30 в Ставропольском районе 30-летняя водитель Kia Rio в районе дома № 1 по ул. 65 СНТ Приморское, поворачивая, не уступила дорогу и столкнулась с питбайком Enduro под управлением 16-летнего подростка. С места ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области..
В Ставропольском районе госпитализировали подростка на питбайке, угодившего в ДТП
ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!