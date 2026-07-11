В Ставропольском районе госпитализировали подростка на питбайке, угодившего в ДТП

В пятницу, 11 июля, в 10:30 в Ставропольском районе 30-летняя водитель Kia Rio в районе дома № 1 по ул. 65 СНТ Приморское, поворачивая, не уступила дорогу и столкнулась с питбайком Enduro под управлением 16-летнего подростка. С места ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области..