В Волжском районе столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавший

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В воскресенье, 5 июля, в Волжском районе столкнулись автомобиль Honda и грузовик Sitrak, в составе полуприцепом Тонар, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области