В Волжском районе столкнулись легковушка и грузовик, есть пострадавший

В воскресенье, 5 июля, в Волжском районе столкнулись автомобиль Honda и грузовик Sitrak, в составе полуприцепом Тонар, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло 07:35 в Волжском районе.
Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в 07:35 на 29 км автодороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" 39-летний водитель фуры, двигаясь по встречной полосе, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с легковушкой.
Водитель Honda бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!