В Сызрани два человека пострадали в ДТП на ул. Набережной

В понедельник, 29 июня, в Сызрани на ул. Набережной столкнулись Honda Fit Hybrid и ВАЗ 21102, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в 08:20 23-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории возле дома №10 не уступил дорогу ВАЗу, ехавшему по главной дороге.

Пассажиры Honda 35 и 13 лет доставлены в медицинское учреждение.