В Тольятти в ДТП пострадали два пенсионера

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Во вторник, 11 августа, в 13:00 в Тольятти возле дома № 54В по ул. Громова Hyundai, выезжавший с прилегающей территории, столкнулся с Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области