В Центральном районе Тольятти две Lada не поделили дорогу, есть пострадавший

В субботу, 8 августа, в Центральном районе Тольятти столкнулись Lada Vesta и Lada Priora, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы установили, что в 16:43 на ул. Победы 20-летний водитель Vesta, поворачивая налево на перекрестке равнозначных дорог, не уступил ехавшей навстречу Priora и столкнулся с ней.

65-летний пассажир Lada Priora доставлен в медицинское учреждение.