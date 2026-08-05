В Сызранском районе в ДТП с "перевертышем" пострадали два человека

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В среду, 5 августа, на 2 км автодороги "Урал" — Старая Рачейка — Смолькино в Сызранском районе произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2114, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"