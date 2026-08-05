За гибель супруги и соседки в ДТП житель Елховского района осужден на 2 года

Житель Елховского района признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек, сообщает региональная прокуратура.
9 января 2026 г. при движении по автодороге Казань — Буинск — Ульяновск водитель автомобиля Lada Granta не учел метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузом. На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля-супруга водителя и их соседка.
Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!