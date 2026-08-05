За гибель супруги и соседки в ДТП житель Елховского района осужден на 2 года

Житель Елховского района признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек, сообщает региональная прокуратура.

9 января 2026 г. при движении по автодороге Казань — Буинск — Ульяновск водитель автомобиля Lada Granta не учел метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузом. На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля-супруга водителя и их соседка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.