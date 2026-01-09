В Самарской области "Гранта" столкнулась с грузовиком, погибли два человека

В пятницу, 9 января, в Красноярском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, на 377 км а/д "Казань — Буинск — Ульяновск" водитель Lada Granta выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся с большегрузом.

На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.