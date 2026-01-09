В Самарской области "Гранта" столкнулась с грузовиком, погибли два человека

В пятницу, 9 января, в Красноярском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, на 377 км а/д "Казань — Буинск — Ульяновск" водитель Lada Granta выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся с большегрузом.
На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!