В Тольятти госпитализировали женщину, пострадавшую в автоаварии

В четверг, 12 февраля, в 12:10 на ул. Котовского, 2 в Сызрани 19-летний водитель за рулем ВАЗ 21099 столкнулся с Lada Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области