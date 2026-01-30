Электровелосипедист заехал под Subaru в Самаре

В четверг, 29 января, в Самаре произошло ДТП с участием электровелосипеда. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:36 26-летний мужчина на электровелосипеде KUGOO VA PRO напротив дома № 118 по ул. Вольской пересекал проезжую часть и столкнулся с Subaru Forester под управлением 58-летнего мужчины.

В результате водитель электровелосипеда пострадал, но госпитализация не потребовалась.