Иван Носков полностью перешел в МАХ

Глава Самары Иван Носков полностью приостановил работу своего канала в Телеграм и перешёл в МАХ, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники.

"Более месяца наблюдаются сбои в работе Telegram. Сообщения не отправляются, фотографии и видео загружаются с большим трудом. Поэтому принял решение о приостановке работы своего канала.

Спасибо всем, кто читал, ставил реакции, использовал мой канал как источник достоверной и оперативной информации. Остаемся на связи в мессенджере МАХ, в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники", — сообщил Иван Носков.