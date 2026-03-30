Мэрия Самары подала в суд на ФРЖС из-за земли под новый микрорайон

Администрация Самары подала иск против регионального Фонда развития жилищного строительства (ФРЖС). Причиной разбирательства стала земля в районе парка Металлургов. 

"Мэрия Самары потребовала изъять у фона для муниципальных нужд 10 земельных участков с выплатой возмещения в размере 53,7 млн рублей", — говорится в материалах суда.

Общая площадь спорных участков составляет более 13 тысяч кв. метров. Они находятся в границах улиц Советской, Нагорной и Ставропольской. Посмотрите карту.

Как пояснили Волга Ньюс в мэрии, земля потребовалась городу для реализации проекта комплексного развития территории двух несмежных участков. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Инвестром является ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка.

Сейчас на обозначенной территории располагаются старые двухэтажные дома, и застройщик должен их расселить и снести. Предваряет это процедура изъятия земли, которую мэрия начала еще летом прошлого года.

В числе собственников на ряду с жителями оказался и ФРЖС. Однако фонд отказался от заключения соглашения. Очевидно, что причиной стала предлагаемая сумма возмещения. Ведь в суде представители организации ходатайствовал о назначении судебной землеустроительной экспертизы, чтобы установить актуальную рыночную стоимость участков. Арбитраж эту просьбу удовлетворил. Результаты ожидаются в середине апреля.

Параметры КРТ уже известны. СЗ "Премьер-Инвестстрой" построит на площадке микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, там обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.

Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти, микрорайон Самарское заречье за Южным шоссе и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планировалось возведение небоскребов. 

 

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

