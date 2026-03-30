Мэрия Самары подала в суд на ФРЖС из-за земли под новый микрорайон

Администрация Самары подала иск против регионального Фонда развития жилищного строительства (ФРЖС). Причиной разбирательства стала земля в районе парка Металлургов.

"Мэрия Самары потребовала изъять у фона для муниципальных нужд 10 земельных участков с выплатой возмещения в размере 53,7 млн рублей", — говорится в материалах суда.

Общая площадь спорных участков составляет более 13 тысяч кв. метров. Они находятся в границах улиц Советской, Нагорной и Ставропольской. Посмотрите карту.

Как пояснили Волга Ньюс в мэрии, земля потребовалась городу для реализации проекта комплексного развития территории двух несмежных участков. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Инвестром является ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка.

Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи - все это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. По заказу властей архитекторы подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

Сейчас на обозначенной территории располагаются старые двухэтажные дома, и застройщик должен их расселить и снести. Предваряет это процедура изъятия земли, которую мэрия начала еще летом прошлого года.

В числе собственников на ряду с жителями оказался и ФРЖС. Однако фонд отказался от заключения соглашения. Очевидно, что причиной стала предлагаемая сумма возмещения. Ведь в суде представители организации ходатайствовал о назначении судебной землеустроительной экспертизы, чтобы установить актуальную рыночную стоимость участков. Арбитраж эту просьбу удовлетворил. Результаты ожидаются в середине апреля.

Параметры КРТ уже известны. СЗ "Премьер-Инвестстрой" построит на площадке микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, там обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.