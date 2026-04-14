Более 60 компаний приняли участие во Всероссийской выставке-конгрессе "Город для жизни" в Самаре

В Самаре прошла Всероссийская специализированная выставка-конгресс "Город для жизни". В ней приняли участие компании - производители оборудования для благоустройства городской среды. Глава Самары Иван Носков вместе с главами районов ознакомились с экспозицией и вместе с представителями Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта приняли участие в секции "Благоустройство двора".

"Самара объединяет многих достойных людей и организации, готовых вкладываться в ее развитие не на словах, а на деле. Самарские поставщики оборудования и материалов представили на выставке достойные товары, которые в перспективе могут быть применены на общественных пространствах и во дворах, - отметил глава Самары Иван Носков. - Обсудили возможность помощи Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта жителям при благоустройстве их дворов. У самарского штаба есть хорошие практики и методички, которые необходимо тиражировать в городе".

Посетители выставки могли ознакомиться с проектами общественных территорий, разработанными студентами Самарского технического университета при участии департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары и районных администраций. Проекты предложены для включения в программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" или "Народный бюджет Самарской области".

"В течение трех дней площадка выставки объединяла более 100 экспертов по проектированию и благоустройству, озеленению и экологии, развитию территорий. Обмен лучшими практиками, определение векторов развития для городов Самарской области - это те масштабные задачи, над которыми трудилось экспертное сообщество. Все общественные рекомендации по созданию комфортной среды, выработанные по итогу форума, будут переданы в правительство Самарской области и администрацию главы города Самары", - отметила руководитель Центра мониторинга городской среды Народного Фронта Самарской области, член общественного совета регионального министерства энергетики и ЖКХ Екатерина Гудзима.

Отметим, Всероссийская специализированная выставка-конгресс "Город для жизни" объединила 10 основных разделов, в том числе благоустройство и озеленение, строительство и проектирование, туризм и отдых, спецтехника, уборка и обслуживание территорий и др. В выставке приняли участие представители профильных министерств, муниципальных образований и городских округов ПФО, застройщики, дирекции парков и набережных, отелей, санаториев и баз отдыха, управляющие организации, проектные бюро, архитектурные и ландшафтные компании.