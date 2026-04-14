Иван Носков: "Важно увеличивать объемы участия Самары в нацпроектах, в том числе по строительству новых соцобъектов и дорог" Иван Носков: "Этот паводок - не первый и не последний в Самаре. Пока все проходит в штатном режиме" Иван Носков: "Школа - это второй дом, а чтобы в доме было хорошо, надо за ним ухаживать" Более 60 компаний приняли участие во Всероссийской выставке-конгрессе "Город для жизни" в Самаре Иван Носков: "Самара будет строиться, и беспорядка в этой сфере больше не будет"

Более 60 компаний приняли участие во Всероссийской выставке-конгрессе "Город для жизни" в Самаре

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прошла Всероссийская специализированная выставка-конгресс "Город для жизни". В ней приняли участие компании - производители оборудования для благоустройства городской среды. Глава Самары Иван Носков вместе с главами районов ознакомились с экспозицией и вместе с представителями Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта приняли участие в секции "Благоустройство двора".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Самара объединяет многих достойных людей и организации, готовых вкладываться в ее развитие не на словах, а на деле. Самарские поставщики оборудования и материалов представили на выставке достойные товары, которые в перспективе могут быть применены на общественных пространствах и во дворах, - отметил глава Самары Иван Носков. - Обсудили возможность помощи Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта жителям при благоустройстве их дворов. У самарского штаба есть хорошие практики и методички, которые необходимо тиражировать в городе".

Посетители выставки могли ознакомиться с проектами общественных территорий, разработанными студентами Самарского технического университета при участии департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары и районных администраций. Проекты предложены для включения в программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" или "Народный бюджет Самарской области".

"В течение трех дней площадка выставки объединяла более 100 экспертов по проектированию и благоустройству, озеленению и экологии, развитию территорий. Обмен лучшими практиками, определение векторов развития для городов Самарской области - это те масштабные задачи, над которыми трудилось экспертное сообщество. Все общественные рекомендации по созданию комфортной среды, выработанные по итогу форума, будут переданы в правительство Самарской области и администрацию главы города Самары", - отметила руководитель Центра мониторинга городской среды Народного Фронта Самарской области, член общественного совета регионального министерства энергетики и ЖКХ Екатерина Гудзима.

Отметим, Всероссийская специализированная выставка-конгресс "Город для жизни" объединила 10 основных разделов, в том числе благоустройство и озеленение, строительство и проектирование, туризм и отдых, спецтехника, уборка и обслуживание территорий и др. В выставке приняли участие представители профильных министерств, муниципальных образований и городских округов ПФО, застройщики, дирекции парков и набережных, отелей, санаториев и баз отдыха, управляющие организации, проектные бюро, архитектурные и ландшафтные компании.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

