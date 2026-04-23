Иван Носков: "Завершено обследование поврежденных зданий, электроснабжение восстановлено"

В Самаре провели заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием правоохранительных структур, прокуратуры города, МЧС и Следственного комитета. Об этом пишет в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Обследование контуров поврежденных зданий завершено, временно вводится режим повышенной готовности. Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жители переведены в пункты временного размещения, им обеспечено питание и психологическая поддержка.

"Благодарю всех, кто оперативно включился в работу и продолжает заниматься устранением последствий.

По школам - вся информация есть в родительских чатах. До снятия угрозы атаки БПЛА школы работают в особом режиме.

Еще раз напоминаю, что публикация фото- и видео с БПЛА и последствий их применения запрещена и влечет административную ответственность. Угроза атаки сохраняется, не помогайте врагу", - пишет Иван Носков.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы - 112.