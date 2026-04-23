16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Завершено обследование поврежденных зданий, электроснабжение восстановлено"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре провели заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием правоохранительных структур, прокуратуры города, МЧС и Следственного комитета. Об этом пишет в своем канале МАХ глава города Иван Носков.

Обследование контуров поврежденных зданий завершено, временно вводится режим повышенной готовности. Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жители переведены в пункты временного размещения, им обеспечено питание и психологическая поддержка.

"Благодарю всех, кто оперативно включился в работу и продолжает заниматься устранением последствий.

По школам - вся информация есть в родительских чатах. До снятия угрозы атаки БПЛА школы работают в особом режиме.

Еще раз напоминаю, что публикация фото- и видео с БПЛА и последствий их применения запрещена и влечет административную ответственность. Угроза атаки сохраняется, не помогайте врагу", - пишет Иван Носков.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы - 112.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3