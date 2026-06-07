В Сызранском районе на М-5 разбился Hyundai Solaris, есть пострадавшие

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В воскресенье, 7 июня, в 15:39 на 304 км трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП - Hyundai Solaris налетел на препятствие, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС