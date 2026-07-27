Государственный фонд "Защитники Отечества" обеспечивает ветеранов СВО адаптивной одеждой

Государственный фонд "Защитники Отечества" обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При ее подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана.

Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду.

Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях". Всего с лета 2025 г. самарский филиал фонда "Защитники Отечества" выдал уже более 50 комплектов адаптивной одежды.

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.

"Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Сегодня мы говорим не об ограничениях, а о силе духа и безграничном потенциале наших героев. Современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, открывают перед ними новые возможности, которые позволяют заниматься спортом и творчеством, реализовываться в профессии и вести активную, полноценную жизнь. Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы каждый защитник чувствовал поддержку и мог уверенно двигаться вперед", — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Ветеран СВО Александр Ехаев признается, что адаптивная одежда для него оказалась очень удобна и активно подходит для занятий спортом, он подчеркивает, что поддержка Фонда стала для него по-настоящему ценной: "В моем гардеробе есть место и летнему комплекту, и теплой зимней версии, любимым джинсам и удобной футболке. Я искренне благодарен Фонду за эту возможность и с удовольствием ношу эту одежду каждый день", — делится Александр.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

"Адаптивная одежда — это прежде всего продуманный комфорт. Сегодня мы говорим не просто о функциональности, а о тактильной заботе, которая делает каждый день легче", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества".

Особую роль в развитии индустрии адаптивной одежды в России играет Международный конкурс дизайна адаптивной одежды "На крыльях", который учредил и проводит Государственный фонд "Защитники Отечества" при поддержке генерального партнера — ВЭБ.РФ и региональных правительств. За три года проект вырос из региональной инициативы Кузбасса в международный конкурс и стал платформой, которая дает возможность модельерам проявить талант и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Его участники — профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и зарубежных стран, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений — представляют работы в шести номинациях: "Мы — семья", "Спорт и активная жизнь", "Повседневный комфорт", "От рабочего дня — к активным делам", "Торжество" и "С заботой при восстановлении".

В 2025 г. конкурс привлек 286 участников из 67 регионов России и семи зарубежных государств. В 2026 г., объявленном президентом Годом единства народов России, конкурс делает особый акцент на культурных традициях и национальных мотивах. Участники стараются отразить в моделях красоту и разнообразие России, а также уникальность своих регионов.

Окружные этапы "На крыльях" в текущем году проходят в рамках межрегиональных соревнований "Кубок Защитников Отечества". Показы уже состоялись в Уральском и Сибирском федеральных округах; 30 июня коллекции представят победители этапа конкурса Северо-Западного федерального округа, а следующий показ пройдет в Южном федеральном округе.