В День памяти и скорби в Самаре зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне

В Самарской области прошли международные акции "Свеча Памяти" и "Огненные картины войны", приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Более 300 человек зажгли тысячи свечей на площади Славы в Самаре в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби волонтеры, юнармейцы, представители молодежных и патриотических организаций, ветераны СВО и их семьи, военнослужащие и сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти России зажгли свечи, чтобы почтить память о героическом подвиге советского народа. Акция "Свеча памяти" прошла в 80 точках в разных муниципалитетах Самарской области.

На масштабной "огненной картине" в Самаре был изображен Монумент Славы и легендарный самолет Ил-2, который стал символом трудового подвига куйбышевцев в годы войны.

Вместе с молодежью свечи зажгли почетные гости: Герой Российской Федерации, помощник Губернатора Самарской области Денис Портнягин; Герой Российской Федерации Максим Девятов; министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов; председатель совета регионального отделения "Движения Первых" Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодежной политике Кристина Гнатюк; руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин; исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.

"В этом году особенная дата — 85 лет прошло с той трагической даты, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня мы возлагаем цветы, вспоминаем тех героев, которые на полях сражения отстаивали независимость нашего народа, и тех, кто испытывал все невзгоды и тяготы в тылу", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.



Волонтерское сопровождение акции обеспечили активисты Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В День памяти и скорби губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям. "Спустя 85 лет мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите Родины, обо всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников, о замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась", — отметил глава региона.

22 июня в Самарской области пройдет ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате. Областная акция "Перекличка Постов № 1 "Этих дней не смолкнет слава". Ветераны, представители патриотических организаций и молодежь Самарской области возложат цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре. Акция объединила памятные мероприятия в нескольких городах региона в единую "перекличку" — символ неразрывной связи поколений и общей скорби о павших защитниках Отечества.

В 12:15 по московскому времени Самарская область присоединится к общероссийской минуте молчания.

Организаторами акций в Самарской области выступили министерство молодежной политики Самарской области, ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" и Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке правительства Самарской области.