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Общество

Самарцев приглашают принять участие в конкурсе "Отец года — 2026"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал прием заявок на конкурс пользовательского видео "Отец года — 2026", который АНО "Национальные приоритеты" проводит при поддержке национального проекта "Семья" во второй раз. В прошлом сезоне в конкурсе приняли участие более 980 семейных команд, к народному голосованию присоединилось свыше 25 тысяч россиян. Семь партнеров наградили в специальных номинациях более 30 отцов.

Все, что делается вместе с папой, почему-то особенно весело и интересно. Мяч ловить или рыбу, строить космические корабли или домик для куклы. Не нужно быть идеальным, чтобы быть хорошим отцом. Достаточно просто быть рядом, ведь время, проведенное с папой, — бесценно.

Чтобы стать участником конкурса "Отец года — 2026", необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут, где папы проводят время с детьми: играют, учат, погружаются в хобби дочерей и сыновей, исследуют вместе новое. Затем нужно опубликовать ролик на личной странице в социальной сети "ВКонтакте", поставить хештег #отецгода2026 и заполнить анкету в сообществе конкурса.

Прием заявок продлится по 13 сентября 2026 года. С 24 сентября по 5 октября состоится народное голосование и экспертная оценка, по итогам которой будут определены пять финалистов. А кому достанется титул "Отец года" скажут дети: они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку. Открытая, неподдельная реакция детей придаст финалу особую живость и надолго останется в памяти. Итоги конкурса будут опубликованы в День отца, 18 октября.

Победителя ждет крутой приз и почетное звание "Отец года". Кроме этого, партнеры конкурса определят специальные номинации, в которых они отметят лучшие, по их мнению, видео и наградят подарками.
Титулом "Отец года — 2025" был награжден Максим Костандов, многодетный отец из Челябинской области. В качестве приза он получил отдых для всей семьи в отеле сети Cosmos Hotel Group. Для поездки Костандовы выбрали Екатеринбург, с которым у супругов связано много воспоминаний. Также ролик Костандовых отметил партнер конкурса — бренд спортивной одежды RANK: в качестве подарка Максим получил набор спортивной одежды. Позже вся семья приняла участие в съемках социального ролика "Умноженная любовь" в Москве.

Подробнее об условиях участия в конкурсе "Отец года — 2026" можно узнать на сайте отецгода2026.рф.
Чтобы забот было меньше, а счастливых моментов — больше, родителей по всей стране поддерживает национальный проект "Семья". Он включает уже известные программы для семей с детьми, показавшие свою эффективность, как, например, материнский капитал или социальный контракт, а также новые, которые помогают улучшать качество жизни семей с детьми. Ежегодная семейная выплата, детские комнаты в вузах, прокат предметов первой необходимости для новорожденных, различные выплаты, компенсация части расходов на аренду жилья — вот неполный список мер поддержки, которыми могут воспользоваться папы и мамы. Все это делает путь к родительству не только желанным, но и возможным — для каждого, кто мечтает о большой и крепкой семье.

Национальный проект "Семья" реализуется в России по решению президента России Владимира Путина. В числе приоритетов — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье, укрепление семейных ценностей. Нацпроект также предусматривает развитие программ активного долголетия, формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.

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