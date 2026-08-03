Жителей Самарской области приглашают присоединиться к движению "Время открытий"

Школьников, студентов, семьи с детьми и всех любителей активного отдыха в День Государственного флага Российской Федерации приглашают присоединиться к серии тематических походов "Время открытий".
"Время открытий" — это походы, приуроченные к государственным праздникам, памятным и праздничным датам. Инициатива реализуется в рамках всероссийского проекта "Походы Первых — Больше, чем путешествие" программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" совместно с Движением Первых. "Время открытий" входит в нацпроект "Молодёжь и дети".
Главная цель проекта — возродить систему походного туризма, сделав ее доступной и массовой, превратить походы в инструмент воспитания любви к Родине, изучения ее истории и природы. В прошлом году в походах приняли участие более 600 тысяч человек.
Ближайшая дата для проведения походов — День Государственного флага Российской Федерации. Организовать их можно в течение трех дней до или после 22 августа 2026 года.
Проект предлагает три формата на выбор:
— Туристская прогулка (2–4 часа, 4–6 км) — идеальный вариант для первого знакомства с походами.
— Однодневный поход (4–8 часов, от 6 км) — полноценное командное путешествие.
— Двухдневный поход (от 12 км) — настоящий поход с ночевкой в палатках.
Принять участие в тематических походах "Время открытий" можно как самостоятельно, так и в составе команды.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
1. Ознакомиться с датами походов и с методическими рекомендациями на официальном сайте проекта
2. Провести поход
3. Зарегистрировать свой поход на сайте.
Поделитесь своей историей и подарите идею для незабываемого путешествия по стране.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....