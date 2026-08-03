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Туризм Общество

Жителей Самарской области приглашают присоединиться к движению "Время открытий"

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Школьников, студентов, семьи с детьми и всех любителей активного отдыха в День Государственного флага Российской Федерации приглашают присоединиться к серии тематических походов "Время открытий".

"Время открытий" — это походы, приуроченные к государственным праздникам, памятным и праздничным датам. Инициатива реализуется в рамках всероссийского проекта "Походы Первых — Больше, чем путешествие" программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" совместно с Движением Первых. "Время открытий" входит в нацпроект "Молодёжь и дети".

Главная цель проекта — возродить систему походного туризма, сделав ее доступной и массовой, превратить походы в инструмент воспитания любви к Родине, изучения ее истории и природы. В прошлом году в походах приняли участие более 600 тысяч человек.

Ближайшая дата для проведения походов — День Государственного флага Российской Федерации. Организовать их можно в течение трех дней до или после 22 августа 2026 года.

Проект предлагает три формата на выбор:
— Туристская прогулка (2–4 часа, 4–6 км) — идеальный вариант для первого знакомства с походами.
— Однодневный поход (4–8 часов, от 6 км) — полноценное командное путешествие.
— Двухдневный поход (от 12 км) — настоящий поход с ночевкой в палатках.

Принять участие в тематических походах "Время открытий" можно как самостоятельно, так и в составе команды.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
1. Ознакомиться с датами походов и с методическими рекомендациями на официальном сайте проекта
2. Провести поход
3. Зарегистрировать свой поход на сайте.

Поделитесь своей историей и подарите идею для незабываемого путешествия по стране.

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