На Авито можно получить суперкэшбэк от Альфа-Банка

За покупки через Авито Доставку теперь можно получить кэшбэк до 100% — акция продлится с 3 по 31 августа. "Барабан суперкэшбэка" доступен для клиентов Альфа-Банка в мобильном приложении. Покупки можно совершать как у частных, так и профессиональных продавцов.

"Авито — крупнейшая платформа объявлений в России. Каждый месяц площадкой пользуются более 72 миллионов человек. Партнерство с Альфа-Банком помогает нам усиливать покупательский сценарий: пользователи получают больше выгоды в момент покупки, а мы — дополнительный канал для роста охвата и вовлеченности через приложение банка. Это важная инвестиция в дальнейшее привлечение и удержание аудитории. В этом году мы расширяем совместные проекты и усиливаем представленность Авито в цифровых каналах Альфа-Банка. Это помогает нам быть заметнее в ежедневных финансовых сценариях и привлекать больше пользователей к покупкам на Авито", — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

"Мы выводим партнерство Альфа-Банка и Авито на новый уровень. Для нас важно предложить и масштабировать выгодные решения для миллионов клиентов, сохранив при этом персонализированный подход и сервис. Для нас важно, чтобы такие предложения были частью повседневных покупок: человек выбирает товар, оформляет доставку, оплачивает покупку и получает кэшбэк. Это хороший пример совместной работы, в которой выигрывают и клиенты, и компании-партнеры", — отметил Тимур Зулкарнаев, старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка.