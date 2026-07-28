Во 2 квартале 2026 г. в регионе выявили 20 поддельных банкнот

В банковской системе Самарской области во 2 квартале 2026 г. выявлено 20 российских банкнот, имеющих признаки подделки, сообщает пресс-служба Банка России. Это на 38% меньше, чем во 2 квартале 2025 года. Большинство обнаруженных фальшивок — 11 штук — банкноты номиналом 5 тыс. руб., 7 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей и две — номиналом 100 рублей.

"Очень важно проверять подлинность банкнот прежде, чем положить их в кошелек. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые без специального оборудования может самостоятельно проверить каждый человек. На просвет видны водяной знак и защитная нить. На ощупь можно почувствовать рельефные метки и надпись "Билет Банка России". При наклоне банкноты и изменении угла зрения заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры", — объясняет управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.