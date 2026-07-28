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Жители Самарской области могут купить смартфоны серии HUAWEI Pura90s по предзаказу в МТС

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС объявляет о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также открыт старт продаж наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Покупки уже можно оформить в интернет-магазине МТС.

Фото: предоставлено МТС

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон HUAWEI Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

О серии HUAWEI Pura90s

Экран HUAWEI Pura 90s Pro Max защищен антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass, которое устраняет до 70% бликов на экране, повышая контрастность даже при прямом солнечном свете. Оно также эффективно защищает от царапин и предотвращает появление следов пальцев на экране в процессе повседневного использования.

Смартфоны серии HUAWEI Pura 90s оснащены батареей с большой емкостью 6000 мА*ч. Модель HUAWEI Pura 90s Pro поддерживает проводную супербыструю зарядку HUAWEI SuperCharge 66 Вт, а HUAWEI Pura 90s Pro Max — сверхбыструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 100 Вт.

О HUAWEI FreeClip 2 S

В наушниках использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим характерный металлический блеск. Такой эффект достигается благодаря применению 22 процессов смешения цветов и нанесения покрытия. Конструкция обеспечивает удобную и надежную посадку, сочетая комфорт и выразительный внешний вид. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании.

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