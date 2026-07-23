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Обменять наличную валюту теперь можно в банкоматах Сбера

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу "наличные за наличные". Получить наличные доллары, дирхамы, евро, юани или рубли можно в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Первые валютные банкоматы Сбера устанавливаются более чем в 30 населённых пунктах. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Смоленск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск. Обменять валюту уже можно, например, в банкоматах, которые расположены в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Воспользоваться услугой может любой, при этом не нужна банковская карта. Лимит на одну операцию — 40 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Система автоматически определяет курс и итоговую сумму, что исключает необходимость предварительного уточнения условий. Для обмена суммы, превышающей лимит, нужно обратиться в офис банка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику, или искать пункт обмена валюты. Услуга становится доступной любому человеку в самых популярных и важных локациях: аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные центры. Например, иностранные туристы и люди, находящиеся в командировках, могут обменять валюту в банкомате сразу по прилёте. Также удобно воспользоваться новым форматом для обмена небольшой суммы — допустим, перед ужином в ресторане или посещением магазина. Наша услуга становится по-настоящему удобным сервисом и для россиян, выезжающих за рубеж".

Для удобства клиентов актуальный перечень валютных банкоматов размещается на интерактивной карте. К августу функционал обмена наличной валюты будет работать на 255 устройствах Сбера, а к концу года — на 500.

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