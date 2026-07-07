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Сбер в Поволжье увеличил поддержку АПК во время сезонных полевых работ

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сезонные полевые работы — самый ответственный период для сельхозпроизводителей. От своевременного финансирования зависят множество факторов: посевные площади, качество урожая и продовольственная безопасность. Сбер традиционно выступает одним из главных партнёров аграриев: за первое полугодие 2026 года объём средств, выданных на сезонные полевые работы в семи регионах Поволжья, достиг 20,4 млрд рублей. Темп прироста составил 46% к аналогичному периоду 2025 года.

Наибольший рост финансовой поддержки зафиксирован в Самарской области — с 2,6 млрд рублей в 2025-м до 6,4 млрд в 2026-м. Увеличение отмечено и в Саратовской (с 3,1 до 4,1 млрд), Оренбургской (с 1,7 до 2,3 млрд), Ульяновской (с 658 млн до 1,6 млрд рублей), Волгоградской областях (с 4,1 до 4,5 млрд).

Всего с начала 2026 года Сбер оказал поддержку предприятиям агропромышленного комплекса кредитов на сумму 36,2 млрд рублей — это средства не только на посевную, но и на закупку техники, обновление мощностей и другие цели. В рамках программ государственной поддержки аграрии получили порядка 16 млрд рублей, из которых 15,9 млрд приходятся на льготные краткосрочные кредиты, а 143 млн рублей — на инвестиционные проекты.

Наталья Михайлова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Поддержка агропромышленного комплекса — один из приоритетов для Сбера. Особенно в регионах с традиционно развитым сельским хозяйством. Мы видим, как растут потребности аграриев в финансировании, и оперативно наращиваем объёмы поддержки. Увеличение кредитного портфеля на сезонные работы — это ответ на запросы реального сектора. Мы стремимся, чтобы каждый сельхозпроизводитель в регионах получил доступные и своевременные ресурсы для проведения посевной. Льготные программы и государственные субсидии делают кредиты ещё более эффективными для бизнеса. Уверена, что такая поддержка позволит аграриям Поволжья добиться высоких урожаев и укрепить продовольственную безопасность".

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