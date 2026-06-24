16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россияне снижают долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов ГОСА Сбера впервые пройдёт в один день с заседанием Клуба акционеров банка В российском финтехе голосовые помощники укрепляют позиции Всегда на связи: Сбер и Yota запустили сервис "Умный автоплатёж" В ВТБ рассказали о замене зарубежных банкоматов на отечественные

Банки Финансы

ГОСА Сбера впервые пройдёт в один день с заседанием Клуба акционеров банка

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Годовое заседание Общего собрания акционеров Сбера по итогам 2025 года состоится 30 июня 2026 года в дистанционном формате. На заседании акционерам предстоит рассмотреть итоги 2025 года, принять решение о выплате рекордных для банка дивидендов — 850,2 млрд рублей, утвердить годовой отчет банка, избрать новый состав Наблюдательного совета, утвердить аудитора банка, а также принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В рамках ГОСА состоится интервью Германа Грефа Элине Тихоновой и Марианне Максимовской, в ходе которого он в прямом эфире ответит на вопросы акционеров.

Прямая трансляция собрания начнется в 10:00 (мск) на сайте мероприятия.

По завершении ГОСА начнется специальная встреча Клуба акционеров Сбера, подключиться к которой можно онлайн. Эксперты рынка совместно с приглашенными на встречу Клуба руководителями банка обсудят в прямом эфире будущее инвестиций, а также новые возможности для участников клуба.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием" Руслан Вестеровский расскажет о будущем СберИнвестиций.

Приглашенный на заседание клуба президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики, соавтор бестселлера "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего" Чэнь Цюфань выступит с докладом на тему "От ИИ-2041 к инвестированию-2041: тренды, переломные моменты и следующие 15 лет", добавив в обсуждение глубокую футуристическую экспертизу, соединив обсуждение инженерных проблем с вопросами этики, культуры и влияния технологий на жизнь человека.

В ходе заседания пройдет пленарная дискуссия о роли частного инвестора в России с участием авторитетных экспертов: декана, профессора экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Аузана, председателя Наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, руководителя центра макроэкономических исследований Сбербанка Александра Исакова, что сделает дискуссию особенно ценной для формирования комплексного видения будущего.

Начало прямой трансляции встречи Клуба акционеров Сбера запланировано на 12:20 (мск) 30 июня, также на сайте мероприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5