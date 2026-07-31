JAC RF8 стал доступен по специальной кредитной программе ОТП Банка

ОТП Банк и автомобильный бренд JAC запустили программу кредитования "JAC Директ RF8+" для приобретения минивэна JAC RF8.

В рамках программы клиенты могут оформить автокредит по ставке от 6% годовых на срок от 60 до 96 месяцев. Первоначальный взнос составляет от 30% до 59,9% стоимости автомобиля.

JAC RF8 — современный семиместный минивэн, предназначенный как для семейных и деловых поездок, так и для корпоративного использования, включая трансферы, обслуживание бизнес-клиентов и гостиничный сектор.

"Мы последовательно расширяем линейку совместных программ с ведущими автомобильными брендами. Новая программа позволит клиентам выбрать удобный срок кредитования и размер первоначального взноса при покупке JAC RF8", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

"JAC RF8 сочетает просторный семиместный салон, высокий уровень комфорта и широкие возможности для частного и корпоративного использования. Совместная программа с ОТП Банком делает покупку автомобиля доступнее для наших клиентов", — отметил Виктор Нащанский, заместитель генерального директора JAC Motors Russia.

Подать заявку на участие в программе можно в официальных дилерских центрах JAC.