16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
JAC RF8 стал доступен по специальной кредитной программе ОТП Банка ОТП Банк приглашает на ПАРИ Фест в Нижнем Новгороде ВТБ оценил рынок криптовалют в десятки миллиардов рублей ВТБ открыл обновленный офис в Сызрани Банки предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность

Банки Финансы

JAC RF8 стал доступен по специальной кредитной программе ОТП Банка

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк и автомобильный бренд JAC запустили программу кредитования "JAC Директ RF8+" для приобретения минивэна JAC RF8.

В рамках программы клиенты могут оформить автокредит по ставке от 6% годовых на срок от 60 до 96 месяцев. Первоначальный взнос составляет от 30% до 59,9% стоимости автомобиля.

JAC RF8 — современный семиместный минивэн, предназначенный как для семейных и деловых поездок, так и для корпоративного использования, включая трансферы, обслуживание бизнес-клиентов и гостиничный сектор.

"Мы последовательно расширяем линейку совместных программ с ведущими автомобильными брендами. Новая программа позволит клиентам выбрать удобный срок кредитования и размер первоначального взноса при покупке JAC RF8", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

"JAC RF8 сочетает просторный семиместный салон, высокий уровень комфорта и широкие возможности для частного и корпоративного использования. Совместная программа с ОТП Банком делает покупку автомобиля доступнее для наших клиентов", — отметил Виктор Нащанский, заместитель генерального директора JAC Motors Russia.

Подать заявку на участие в программе можно в официальных дилерских центрах JAC.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2