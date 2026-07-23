Игра-генератор от Сбера подберёт пароль, который не взломают

Теперь не нужно ломать голову над сложными комбинациями, чтобы создать надёжный пароль. На портале по киберграмотности "Кибрарий" в разделе "Памятки" появилась бесплатная игра-генератор "Змейка" от Сбера. Она доступна каждому без регистрации и поможет защитить аккаунты от мошенников.

Игрок управляет змейкой и собирает на поле разные символы, в приоритете — редкие знаки на клавиатуре. Игра длится всего 90 секунд, за это время змейка не должна врезаться в стены, в собственный хвост и всплывающих на поле мангустов. В конце игры система покажет, получился ли надёжный пароль из собранных символов.

Получившийся надёжный пароль можно сразу использовать для своих аккаунтов. Это серьёзно снижает риск мошеннических атак, когда вредоносные программы автоматически перебирают варианты, чтобы проникнуть в учётную запись.

По оценкам экспертов, 60% всех паролей взламывают в течение первого часа. Современные методы подбора с умными алгоритмами и слитыми базами данных мгновенно справляются со слабыми комбинациями, которые придумывают сами люди. Пользователи защищают свои аккаунты предсказуемо: используют словарные слова, известные комбинации символов. Даже хаотичное нажатие клавиш редко даёт настоящую случайность, которую не распознают умные алгоритмы.

Надёжность паролей зависит от его длины, разнообразия и полной случайности символов. Такие комбинации могут создавать только специальные генераторы. Игровой тренажёр от Сбера поможет в подборе готовых надёжных вариантов без чтения теоретических рекомендаций и усилит кибербезопасность личных данных.