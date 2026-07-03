Россияне рассказали, на что будут жить на пенсии

Большинство россиян на пенсии не планируют жить только на выплаты от государства. Люди хотят сохранить доход после завершения карьеры за счёт работы, собственных накоплений и инвестиций, выяснил СберНПФ, партнёр СберИнвестиций, к Финансовому конгрессу. В среднем респонденты рассчитывают получать почти 66 тыс. рублей в месяц и накопить свыше 5 млн рублей. При этом самые амбициозные цели по пассивному доходу на пенсии ставят в обеих столицах и Красноярске, а по сбережениям — в Тюмени, Тольятти и Москве.

Даже после выхода на пенсию россияне не планируют полностью уходить с рынка труда. По оценке респондентов, почти треть будущего дохода (30%) будет приносить работа по найму. Ещё 26% составит пенсия от государства, 13% — личные сбережения на вкладах и в программе долгосрочных сбережений. Остальное, по ожиданиям опрошенных, дадут инвестиции, предпринимательство, сдача недвижимости в аренду и помощь детей.

Свыше половины (58%) опрошенных заявили, что хотели бы обеспечить себе до 50 тысяч рублей ежемесячного дохода на пенсии за счёт собственных сбережений и инвестиций. Каждый пятый (22%) рассчитывает на 71–100 тысяч рублей в месяц, каждый десятый (11%) — 51–70 тысяч рублей. Ещё 9% ориентируются на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"После завершения карьеры россияне в среднем хотели бы своими силами обеспечить себе 65,8 тысячи рублей в месяц и 5,5 млн рублей капитала за счёт собственных сбережений и инвестиций. Самые высокие финансовые ожидания озвучила молодёжь. Респонденты 18–30 лет хотят получать 90 тысяч рублей в месяц и сформировать капитал в 8 млн рублей. Их горизонт инвестирования позволяет получить такой результат при небольших регулярных вложениях благодаря сложному проценту, например, с программой долгосрочных сбережений. А для диверсификации портфеля можно использовать акции, облигации, фонды на них или на недвижимость — в зависимости от личного аппетита к риску".

Самые высокие ожидания по будущему доходу озвучили жители Москвы — 122 тысячи рублей в месяц. Следом идут Санкт-Петербург (96 тысяч рублей), Красноярск (93 тысячи рублей), Кемерово (93 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (90 тысяч рублей).

По размеру желаемого капитала лидирует Тюмень. Там горожане хотели бы накопить к завершению карьеры 10,3 млн рублей. В Тольятти назвали сумму в 9,8 млн рублей, в Москве — 9,1 млн рублей. Замыкают пятёрку Астрахань и Санкт-Петербург, жители которых ориентируются на 8,2 млн рублей.

Исследование прошло в июне 2026 года среди 11 тысяч респондентов из 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек.