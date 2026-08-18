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Сбер запустил новый продукт — автолизинг для физических лиц

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер расширяет возможности приобретения автомобилей: теперь купить машину по субсидированной программе от автопроизводителей можно не только в кредит, но и в лизинг. Оформляя его, клиент получает автомобиль в полное пользование, а при ежемесячном внесении средств в конце срока действия договора становится собственником — без дополнительного выкупного платежа. Автолизинг для физлиц создан в ответ на растущий спрос среди самозанятых и микропредпринимателей.

Предложение распространяется на покупку новых автомобилей в дилерских центрах. Оформить автолизинг могут граждане России в возрасте от 21 года. Ежемесячный платёж сопоставим с автокредитным, а первоначальный взнос по лизинговым платежам составляет от 20%. Также возможен трейд-ин. Лизинг на авто оформляется на срок от 48 до 84 месяцев на выбор клиента, с возможностью досрочного выкупа через полгода. При оформлении каско и оплате штрафов будут действовать стандартные для автомобилистов условия и цены, ведь при покупке в автолизинг клиент оформляет автомобиль на себя. Покупатели авто в лизинг могут сами обслуживать его у дилера или организовывать ТО или шиномонтаж через раздел "Авто" в СберБанк Онлайн — с онлайн-записью, фиксацией стоимости услуг и поддержкой технических специалистов СберАвто.

Наталья Русова, директор дивизиона "Авто" Сбербанка:

"Новый продукт — это результат нашего стремления предложить клиентам дополнительную возможность для приобретения автомобиля, которая позволяет получить машину в день обращения. Ежемесячный бюджет покупки остается предсказуемым, как у кредита, а график платежей зафиксирован. По сути, мы предлагаем конструктор владения автомобилем, где главный инженер — сам клиент: он выбирает инструмент покупки, автокредит или автолизинг, под личные обстоятельства".

Продукт уже доступен в 16 городах-миллионниках, а к концу года появится во всех регионах присутствия банка, где можно оформить автокредит от Сбера. Сейчас в рамках автолизинга уже можно приобрести авто по субсидированным программам крупнейших автопроизводителей. Сбер планирует сделать продукт ещё более привлекательным, заключив соглашения о партнёрстве со всеми ключевыми игроками, присутствующими на рынке.

Решать любые задачи, связанные с авто, после оформления машины в лизинг поможет экосистема Сбера для автолюбителей. В разделе "Авто" мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны сервисы, которые позволяют решить типовые задачи в пару кликов: заправиться с кешбэком, приобрести или продлить страховку, оплатить штраф, записаться на техобслуживание или шиномонтаж, оценить стоимость своего автомобиля и многое другое. Но сервисы не ограничиваются разделом "Авто" — услуги предоставляют как сам Сбер, так и каршеринг Ситидрайв, сервис для покупки, обслуживания и продажи авто СберАвто и другие компании. Всего продуктами Сбера для решения автомобильных задач уже сейчас пользуется свыше 50 млн россиян.

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