Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы

Московский стартап-саммит начал свою работу. Его открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который обратился к участникам конференции по видеосвязи. Он отметил, что искусственный интеллект уже вошёл в повседневную жизнь и вскоре может стать такой же неотъемлемой частью жизни, как электричество или интернет. Создание фундаментальных моделей требует значительных ресурсов, а адаптировать технологии под конкретные отрасли и задачи способны в том числе небольшие компании. Именно стартапы, по его словам, переводят новые технологии в прикладные продукты для бизнеса и потребителей.

На открывающей сессии саммита выступил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, за последние шесть лет доля ИТ-отрасли в ВВП России увеличилась вдвое, а выручка ИТ-компаний в последние годы растёт примерно на 20% ежегодно.

В реестре отечественного программного обеспечения уже зарегистрировано более 1200 продуктов с использованием ИИ, добавил Дмитрий Григоренко. При этом следующий этап цифровизации — подсчёт экономического эффекта внедрения в рублях, подчеркнул он. Среди других приоритетов вице-премьер назвал развитие центров обработки данных, робототехники, беспилотного транспорта и кибербезопасности.

Далее прошла дискуссия "Технология как привычка: что делает инновации частью жизни миллионов?" с участием Мэра Москвы Сергея Собянина и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Отвечая на вопрос Сергея Собянина о том, что мотивирует его заниматься инновациями за пределами классического банкинга, Герман Греф объяснил, что классический банкинг постепенно уходит в прошлое. Он также напомнил, что многие привычные сегодня сервисы Сбера родились из желания упростить жизнь людей. Сначала банк объединил базы данных банковских счетов и телефонов людей — так появились переводы не по реквизитам, а по номеру телефона. Потом было разработано подтверждение транзакций по СМС, возникла биометрическая оплата улыбкой и другие инновации. Трансформировалась вся финансовая индустрия, и это в частности привело к отмене большинства комиссий за транзакции.

Как отметил Герман Греф, есть два типа инноваций — горизонтальные, когда создаётся новый продукт, и масштабирующие, когда идея масштабируется на большую аудиторию. По мнению Сергея Собянина, основная сложность заключается как раз в масштабировании. Главная проблема — неготовность инфраструктуры, прежде всего физической, и разобщённость ведомств, отметил Мэр Москвы. Решением стала платформа цифрового города, объединившая данные из разных систем и направлений.

Особое внимание участники уделили вопросу доверия к искусственному интеллекту. Герман Греф отметил, что технология сегодня трансформирует сразу пять сфер: продукт, рынок, способ продажи, производство и организационную структуру. Однако, убеждены и Герман Греф, и Сергей Собянин, основным барьером остаётся психологическая неготовность общества. К тому же ответственность за любое решение, которое предлагает искусственный интеллект, всё равно несёт человек.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Когда переживали предыдущие этапы технологической революции, что-то подвергалось подрыву, изменению, а другое — настройке. Вот сейчас подрываются все пять элементов инноваций. И если ты организационную структуру под это не перестроил, то ты нигде не будешь успевать".

В завершение участники дискуссии обсудили поддержку молодых изобретателей. Сергей Собянин сообщил, что в Москве создано более 300 площадок для апробации технологических инноваций.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Сегодня мы будем отбирать лучшие стартапы, которые получат поддержку. В Москве сформирована целая система поддержки: технопарки, особые зоны и так далее. Сбер создал систему венчурного капитала, которая помогает инвестировать в стартапы на всех стадиях, это происходит в тесном взаимодействии с правительством Москвы. У Сбера есть капитал и опыт, у столицы — потрясающие механизмы, помогающие предпринимателям. Пока программы поддержки такого уровня развиты только в Москве, но я думаю, что благодаря нашей работе они появятся и в других регионах. Главная задача — дать молодым изобретателям возможность предложить свои решения крупным игрокам и заключить контракты".

Московский стартап-саммит, посвящённый технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29–30 сентября в умном городе СберСити, в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Организаторы саммита — правительство Москвы и Сбер. Ключевая идея события в 2026 году — трансформация пяти ключевых индустрий: медицины и биотехнологий, образования и креативных сфер, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства и урбанистики, умных устройств и робототехники с помощью технологических решений стартапов. Главная цель саммита — содействовать заключению сделок между инвесторами, корпорациями и стартапами из этих индустрий и сокращать путь от технологий к работающим решениям. В программе — выступления топ-спикеров в сфере инноваций, стартапов-единорогов, питчи, выставка более 100 российских и зарубежных технологических стартапов на стадиях от seed до pre-IPO, а также вручение технологической премии корпорациям, инвесторам, университетам и медиа, которые внесли вклад в развитие инновационной экосистемы страны.