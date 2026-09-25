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Эксперт ОТП Банка прокомментировал динамику курсов валют

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Голубков — Директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка, ожидает, что курс доллара превысит 90 рублей и может достичь 95. Причина — значительный рост рублевой денежной массы в 2022–2026 годах, которая давила на внутренние цены, тогда как номинальные курсы валют выросли всего на 10-15%.

"Основной причиной крепости рубля за последние полтора года послужили высокие номинальные процентные ставки. Однако сейчас ключевая ставка снижена до 14%, в то время как годовые темпы прироста денежной массы М2 выросли до 13%", — пояснил эксперт.

Склонность россиян и бизнеса размещать рубли под процент может измениться, что активирует потоки рублей в направлении валютного рынка. Если доходность рублевых инструментов будет снижаться, часть участников рынка может искать альтернативы для сохранения стоимости средств, включая валютные активы.

"Снижение склонности размещать рубли под процент может активировать потоки рублей в направлении валютного рынка, что окажет повышательное влияние на курсы других валют и юаня к рублю", — отметил Голубков.

Снижение курса рубля позволит увеличить нефтегазовые поступления в бюджет. В бюджете на 2026 год цена отсечения нефти установлена на уровне 59 долларов за баррель, однако Минфин объявил о переходе к 50 долларов за баррель с 2027–2029 годов.

"При сохранении мировых цен на нефть на уровнях не ниже $70 за баррель нефтегазовые доходы РФ вполне смогут пополнить ФНБ. Наблюдаемая нестабильность на Ближнем Востоке делает вероятность такого сценария значительной", — отметил Голубков.

Гид потребителя

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