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Продавцам Wildberries стала доступна новая госпрограмма льготного кредитования

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 сентября предприниматели, чьи товарные остатки были повреждены при атаках на логистические центры Wildberries, могут привлечь льготное финансирование на пополнение оборотных средств. Максимальный размер кредита для одного заемщика — 500 млн рублей на срок до полутора лет.

Механизм запущен Корпорацией МСП совместно с Банком России и Министерством экономического развития. В программе участвуют 73 банка, ее реализуют Минэкономики, Банк России и Корпорация МСП. Совокупный лимит программы — 50 млрд руб. Ставка по таким кредитам привязана к ключевой ставке Банка России плюс 3 процентных пункта (п.п.). В случае недостатка залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством Корпорации МСП, которое покрывает до 50% суммы кредита. Льготный период кредитования увеличен с одного года до полутора лет.

Финансирование доступно в рамках новых кредитных сделок. Среди банков, присоединившихся к механизму, — ВТБ, который ранее уже предлагал пострадавшим селлерам отсрочки по действующим кредитам.

"Для предпринимателей, потерявших товарные запасы, сейчас особенно важна возможность оперативно восстановить оборотный капитал", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Гид потребителя

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