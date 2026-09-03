16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долгосрочное планирование помогает бизнесу сохранять стратегический курс при изменениях в экономике Приложение СберKids снова доступно владельцам iPhone Число молодых предпринимателей в малом бизнесе выросло на 18% с начала года Сбер запустил персональный навигатор для будущих предпринимателей Россияне смогут платить по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Банки Финансы

Долгосрочное планирование помогает бизнесу сохранять стратегический курс при изменениях в экономике

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Долгосрочное планирование остается ключевым условием развития бизнеса даже в условиях изменения экономической конъюнктуры, однако большой горизонт планирования не означает неизменность решений: предпринимателю важно быть готовым менять инструменты и тактику, но при этом сохранять понимание того, к какой цели он движется. Таким мнением поделилась Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, на организованном банком бизнес-завтраке "Время для действия: возможности приумножения капитала для бизнеса и частных инвесторов".

Фото: предоставлено ПСБ

По прогнозам аналитиков ПСБ, рост ВВП по итогам года может составить около 1%, инфляция — порядка 7%. В таких условиях, отметила Вера Подгузова, предпринимателям важно учитывать изменение стоимости финансовых ресурсов при принятии инвестиционных и операционных решений.

"Долгосрочное планирование — это самый важный аспект в бизнесе для понимания стратегической цели, оценки возможных сценариев. Когда у бизнеса есть понятный горизонт развития, текущая неопределенность не отменяет стратегию, а становится фактором, который нужно учитывать при выборе конкретных решений", — сказала Вера Подгузова.

Отдельное внимание на бизнес-завтраке уделили вопросам развития Дальнего Востока. Вера Подгузова отметила высокий инвестиционный потенциал региона и рассказала об участии ПСБ в инфраструктурных проектах, в том числе в строительстве гостиничных комплексов и развитии спортивной инфраструктуры в Приморье. Еще одним перспективным направлением она назвала креативную экономику, которая сегодня становится одним из драйверов экономического развития и включает не только традиционные индустрии, но и IT, искусственный интеллект, интернет-платформы, моду, а также экспорт российских дизайнерских решений.

Для бизнеса Дальнего Востока значимым фактором остаются и международные связи. По словам Веры Подгузовой, Владивосток занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по объему международных платежей. Это отражает тесное взаимодействие бизнеса с зарубежными партнерами, прежде всего с Китаем.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, институтов развития и бизнеса. В рамках бизнес-завтрака также выступили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и др.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4