Долгосрочное планирование помогает бизнесу сохранять стратегический курс при изменениях в экономике

Долгосрочное планирование остается ключевым условием развития бизнеса даже в условиях изменения экономической конъюнктуры, однако большой горизонт планирования не означает неизменность решений: предпринимателю важно быть готовым менять инструменты и тактику, но при этом сохранять понимание того, к какой цели он движется. Таким мнением поделилась Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, на организованном банком бизнес-завтраке "Время для действия: возможности приумножения капитала для бизнеса и частных инвесторов".

По прогнозам аналитиков ПСБ, рост ВВП по итогам года может составить около 1%, инфляция — порядка 7%. В таких условиях, отметила Вера Подгузова, предпринимателям важно учитывать изменение стоимости финансовых ресурсов при принятии инвестиционных и операционных решений.

"Долгосрочное планирование — это самый важный аспект в бизнесе для понимания стратегической цели, оценки возможных сценариев. Когда у бизнеса есть понятный горизонт развития, текущая неопределенность не отменяет стратегию, а становится фактором, который нужно учитывать при выборе конкретных решений", — сказала Вера Подгузова.

Отдельное внимание на бизнес-завтраке уделили вопросам развития Дальнего Востока. Вера Подгузова отметила высокий инвестиционный потенциал региона и рассказала об участии ПСБ в инфраструктурных проектах, в том числе в строительстве гостиничных комплексов и развитии спортивной инфраструктуры в Приморье. Еще одним перспективным направлением она назвала креативную экономику, которая сегодня становится одним из драйверов экономического развития и включает не только традиционные индустрии, но и IT, искусственный интеллект, интернет-платформы, моду, а также экспорт российских дизайнерских решений.

Для бизнеса Дальнего Востока значимым фактором остаются и международные связи. По словам Веры Подгузовой, Владивосток занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по объему международных платежей. Это отражает тесное взаимодействие бизнеса с зарубежными партнерами, прежде всего с Китаем.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, институтов развития и бизнеса. В рамках бизнес-завтрака также выступили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и др.