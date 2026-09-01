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Банки нарастили финансирование малого и среднего бизнеса на фоне снижения ставок

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кредитование сегмента малого и среднего бизнеса в России продолжает расти. Например, ВТБ сообщил о росте выдачи кредитов этому сегменту в первом полугодии 2026 года на 70% год к году, до 1,45 трлн рублей - данные привел на Восточном экономическом форуме член правления банка Руслан Еременко.

Кредитный портфель клиентов сегмента у банка по итогам полугодия увеличился на 7% и превысил 4 трлн рублей, при этом доля инвестиционных кредитов сохранилась на уровне 33% от общего объема выдач. В отраслевой структуре портфеля лидируют строительство, торговля, промышленность, агропромышленный комплекс и услуги; наибольший рост доли с начала года показали ЖКХ, образование, страхование, IT и логистика.

По словам Еременко, за последний год банк поэтапно снижал ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

"Доступность заемного финансирования напрямую влияет на инвестиционную активность предпринимателей, и по мере смягчения денежно-кредитной политики этот эффект будет становиться все более выраженным", - отметил Еременко.

В первом полугодии кредитный портфель клиентов сегмента в Самарской области вырос на 10%, до 75,4 млрд рублей. Лидирующими отраслями по кредитованию в регионе остаются жилищное и инфраструктурное строительство, торговля, сельское хозяйство, доходная недвижимость.

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