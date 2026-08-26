В аэропортах запустили приоритетный маршрут для пассажиров

В ряде российских аэропортов появился отдельный маршрут прохождения предполетных процедур - он позволяет заметно сократить время в аэропорту и сделать подготовку к вылету комфортнее.
Пассажиры, пользующиеся премиальным обслуживанием, теперь могут пройти все этапы от входа в аэропорт до посадки по выделенному пути. В него входят отдельные стойки регистрации на рейсы по России, обособленный паспортный контроль, проход через зону предполетного досмотра и отдельная лента для досмотра багажа - без ожидания в общей очереди.
Сейчас сервис доступен на внутренних рейсах в трех аэропортах: Внуково (Москва), Пулково (Санкт‑Петербург) и Кневичи (Владивосток). После прохождения формальностей пассажиры могут воспользоваться бизнес‑залами и ресторанами - преференции предоставляются ежемесячно, их объем зависит от уровня обслуживания.
По словам заместителя президента‑председателя правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, идея в том, чтобы собрать все этапы предполетной подготовки в единый маршрут: регистрация, досмотр, доступ в бизнес‑зал, посадка. "Путь от дверей аэропорта до гейта занимает буквально несколько минут. Премиальный сервис должен незаметно брать на себя бытовые хлопоты и возвращать человеку время", - отметил он.
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