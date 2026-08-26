Шаповалов решил вернуть стадион "Буревестник" через Верховный суд

Компания "Квартал" Алексея Шаповалова подала жалобу в Верховный суд РФ. Она пытается оспорить решение нижестоящих инстанции о возвращении в собственность Самары территории стадиона "Буревестник".

Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем — бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.

Последним владельцем объекта значилось ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. Летом 2024 году прокуратура подала иск в суд с требованием изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке. В качестве основания были заявлены ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.

Не с первой попытки, но прокуратуре удалось выиграть процесс — почитайте подробности. "Квартал" пытался обжаловать это в апелляцонной и кассационной инстанциях, но проиграл. Последним шансом осталось обращение в Верховный суд РФ, чем компания и воспользовалась. Дата заседания пока не назначена.

Между тем, по факту незаконной приватизации возбудили уголовное дело, а большую часть киосков с территории стадиона убрали. Власти заявляли о планах по восстановлению спортивного объекта. Кстати, его признали памятником архитектуры.