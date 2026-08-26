Шаповалов решил вернуть стадион "Буревестник" через Верховный суд

Компания "Квартал" Алексея Шаповалова подала жалобу в Верховный суд РФ. Она пытается оспорить решение нижестоящих инстанции о возвращении в собственность Самары территории стадиона "Буревестник".
Стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. В частную собственность он перешел в 2007 году. Продавцом выступала Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО), покупателем — бизнесмен Алексей Шаповалов. За эти годы объект переходил от одной компании предпринимателя к другой. Стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.
Последним владельцем объекта значилось ООО "Квартал", которое также принадлежит Алексею Шаповалову. Летом 2024 году прокуратура подала иск в суд с требованием изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна. Также ведомство просило суд обязать компанию снести торговые павильоны, расположенные на площадке. В качестве основания были заявлены ничтожность сделок по продаже объекта, так как у ФПСО не было права собственности на него.
Не с первой попытки, но прокуратуре удалось выиграть процесс — почитайте подробности. "Квартал" пытался обжаловать это в апелляцонной и кассационной инстанциях, но проиграл. Последним шансом осталось обращение в Верховный суд РФ, чем компания и воспользовалась. Дата заседания пока не назначена.
Между тем, по факту незаконной приватизации возбудили уголовное дело, а большую часть киосков с территории стадиона убрали. Власти заявляли о планах по восстановлению спортивного объекта. Кстати, его признали памятником архитектуры.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.