Федерация профсоюзов предоставляла поддельные платежки в суд по "Буревестнику"

При рассмотрении в арбитраже дела о возврате в госсобственность стадиона "Буревестник" Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) предоставила поддельные документы. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в 2007 г. из-за отсутствия средств на содержание Федерация профсоюзов продала имущество "Буревестника" со всеми зданиями и постройками. Новым собственником стало ООО "Волга-Инвест". В свою очередь, в 2008 г. компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. Впоследствии площадка перешла под контроль другой его компании — ООО "Квартал". В итоге стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.

Прокуратура смогла доказать, что стадион находился у ФПСО лишь на праве хозяйственного ведения и продавать его она не имела права. Недавно позиция ведомства устояла в кассационной инстанции.

На основании материалов прокурорской проверки органы полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) о незаконном выбытии из госсобственности стадиона "Буревестник".

По данным "Самарского обозрения", в конце января 2026 г. в прокуратуру из органов предварительного расследования поступили материалы уголовного дела с согласием на приобщение к материалам гражданского дела в качестве доказательств. Так, следственными действиями установлено наличие двух договоров купли-продажи стадиона "Буревестник", заключенных в сентябре 2007 г. между ФПСО и ОАО "Волга-Инвест", а также актов приема-передачи к этим договорам. Договоры купли-продажи содержат различные условия порядка расчета за приобретаемое имущество. В одном договоре указано, что расчет произведен, в другом — что он будет осуществлен в течение 10 дней после подписания.

УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области провело исследование документов бухгалтерского учета финансовой деятельности указанных в договорах организаций. Этим исследованием было подтверждено отсутствие денежных поступлений на расчетный счет ФПСО по сделке купли-продажи "Буревестника". Факт отсутствия перечисления денежных средств в оплату стоимости стадиона установлен и между иными юрлицами, которые являлись или до сих пор являются собственниками стадиона.



Полиция и прокуратура подсчитали: в 2007 году ФПСО совершила 9 сделок по отчуждению недвижимого имущества по договорам купли-продажи на 80,3 млн рублей, из них 42 млн рублей — якобы расчет по "Буревестнику". Однако в рамках дополнительно проведенного 19 декабря 2025 г. УЭБиПК исследования установлено, что никакие 42 млн рублей от продажи стадиона "Буревестник" в федерацию не поступали. Более того, изучение бухгалтерских балансов ОАО "Волга-Инвест" и ООО "Титул" за 2007–2008 годы показало, что эти юрлица даже и не располагали средствами для приобретения стадиона.

Спустя несколько дней после установления этих фактов, 24 декабря 2025 г., руководитель правового департамента — главный правовой инспектор труда ФПСО Анастасия Шипилова представила в суде по "Буревестнику" якобы оригинальные платежные поручения ОАО "Волга-Инвест" от 27 ноября 2007 года на сумму 2 млн рублей и от 27 марта 2008 года на сумму 40 млн рублей — документы о средствах, будто бы внесенных в оплату стадиона.

В январе 2026 г. правоохранителям в рамках расследования уголовного дела пришлось допросить представителей ФПСО по поводу происхождения внезапно обнаружившихся бумаг. На допрос кроме непосредственно Шипиловой были вызваны ее заместитель Полина Черных и председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. Представители ФПСО дружно отвечали, что документы якобы были совершенно неожиданно обнаружены в сейфе в конце 2025 года. По целевому использованию денежных средств, полученных от продажи "Буревестника", функционеры ФПСО никаких вразумительных пояснений дать не смогли.

Однако физическое состояние представленных юристом ФПСО платежных поручений вызывало сомнения в том, что они изготовлены 18 лет назад. Подозрительные платежные поручения изъяли, назначили экспертизу давности их изготовления. В соответствии с заключением эксперта ФБУ Самарская лаборатория судебной экспертизы Минюста России платежное поручение ОАО "Волга-Инвест" на 40 млн рублей, датированное 27 марта 2008 года, изготовлено не ранее июня 2025 года. Дату изготовления второго платежного поручения — на 2 млн рублей — установить не представилось возможным.

По данному факту материалы проверки полиции в конце апреля 2026 г. направлены в СУ СКР по Самарской области для проведения доследственной проверки на предмет возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).