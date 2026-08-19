Над Самарской областью в ночь на 19 августа сбили вражеские БПЛА

В ночь на среду, 19 августа, Самарскую область атаковали украинские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 18 августа до 8.00 мск 19 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.

Опасность атаки беспилотников в Самарской области объявляли в 2:40. Отбой был объявлен в 8:10.