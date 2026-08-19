Участник ДТП под Тольятти стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

В отношении участника ДТП в Ставропольском районе, оказавшегося пьяным и лишенным водительских прав, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В июне в один из вечеров в с. Подстепки произошло ДТП с участием двух автомобилей, без пострадавших. Сотрудники ДПС предположили, что один из участников нетрезв и мужчину отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что водитель находится в алкогольном опьянении.
При проверке по автоматизированным системам учета выяснилось, что 48-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в марте текущего года.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках