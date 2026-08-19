Участник ДТП под Тольятти стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

В отношении участника ДТП в Ставропольском районе, оказавшегося пьяным и лишенным водительских прав, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июне в один из вечеров в с. Подстепки произошло ДТП с участием двух автомобилей, без пострадавших. Сотрудники ДПС предположили, что один из участников нетрезв и мужчину отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что водитель находится в алкогольном опьянении.

При проверке по автоматизированным системам учета выяснилось, что 48-летний местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в марте текущего года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Расследование продолжается.